Site yönetimi ile dükkan kiracıları arasında çıkan kavga sonucu, gece saatlerinde siteye gelen şahıslar 15 el ateş etti. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde, site yönetimi ile site bünyesinde yer alan dükkan kiracıları arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma sonrası site yönetimi, sorunu çözmek için bir grupla anlaştı.

Site yönetiminin anlaştığı kişiler, dükkan kiracılarını tehdit etti. Ancak kiracılar geri adım atmadı.

SİTEYE VE İŞ YERLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Dükkan kiracıları geri adım atmayınca, şahıslar gece saatlerinde geldikleri araçla siteye ait güvenlik kulübesi başta olmak üzere, çevredeki iş yerlerini kurşun yağmuruna tuttu.

Yaşanan saldırı anı ile kiracıların tehdit edildiği o anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan konu yargıya taşınırken, saldırgan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kartal'da lüks siteye kurşun yağmuru: 15 el ateş edildi VİDEO

"TARTIŞMA BÜYÜDÜ, ESNAF TEHDİT EDİLMEYE BAŞLANDI"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakinlerinden Avukat Yankı Garan, “Burada siteye ait 4 tane dükkan var. Site yönetimi tarafından verilen kararla, bu dükkanların siteye açılan kapıları kapatılmak istendi.

Doğal olarak dükkan kiracıları önceden imzalanan sözleşmeye göre, projede böyle bir maddenin olmadığını belirterek, karara karşı çıktı.

Nitekim tartışma büyüdü ve buraya gelen bazı kişiler esnafı tehdit etmeye başladı. Yönetimin verdiği kararlara uyulması gerektiğini söylediler. Dükkan kiracıları şikayetçi olunca bu durumu yargıya taşındı.” dedi.

"GÖZDAĞI VERMEK İÇİN DÜKKANLARI KURŞUNLADILAR"

Sözlerine devam eden Garan, “Bu olaylar sonrası aradan yaklaşık 3 ay geçiyor ve kurşunlanma olayı yaşanıyor. Sonrasında bize söylenen geçtiğimiz aylarda kiracıları tehdit eden kişiler ile dükkanları kurşunlayanlar aynı kişiler.

Anlatılana göre, kurşunlama olayına karışan kişilerle yönetim kiracıları vazgeçirmek üzere anlaşmış. Yönetimden ödeme alamamışlar. Gözdağı vermek için dükkanları kurşunluyorlar.

15 el kurşun atılıyor. Bu konu üzerine yönetime aylardır sorular soruyoruz fakat ne telefonlara çıkıyorlar ne de bizi muhatap alıyorlar.” diye konuştu.