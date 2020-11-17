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    Kartal'da makas atan araç ikiye bölündü

    Kartal Sahil yolunda makas atarak ilerleyen bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ikiye bölündü.
    • İHA
    • 17.11.2020 - 04:02
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 06:40
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    Kartal'da makas atan araç ikiye bölündü

    İstanbul'un Kartal ilçesi Kartal Sahil yolunda meydana gelen olayda, Maltepe istikametine doğru Özgür Karataş idaresindeki 35 HER 13 plakalı Doğan Slx otomobili ile makas atarak ilerliyordu.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Karataş refüje çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ikiye bölündü.

    Kartal'da makas atan araç ikiye bölündü İZLE


    ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

    Sürücü ise ikiye bölünen araçtan fırlayarak yola savruldu. Oluşan kazayla birlikte motorun ön kısmı ile aracın bagaj kısmı ayrılarak kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

    Olayın sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yola savrularak ağır yaralanan Karataş’ı çevredeki hastaneye kaldırdı.

    Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kontrollü olarak trafik akışını sağladı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle paramparça olan aracın parçalarını yarım saatlik çalışma sonucu toplanabildi.

    Kartal da makas atan araç ikiye bölündü #1

    Kartal da makas atan araç ikiye bölündü #2

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