Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren A.K.'ye 2 bin 822 lira ceza kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda bir sürücünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve önündeki araçları yakın takip ettiği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücü hakkında çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Trafik kameraları incelendikten sonra olayı gerçekleştirenin A.K. isimli bir erkek olduğunu tespit edildi. A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kartal'da makas atan maganda VİDEO

2 BİN 822 LİRA CEZA KESİLDİ

A.K.'ye, Karayolları Trafik Kanununun 46/2g (arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek) maddesinden bin 339 lira, 56/1c (yakın takip) maddesinden 144 lira, 32/3 (abartı egzoz) maddesinden bin 339 lira olmak üzere toplam da 2 bin 822 lira idari para ceza uygulandı.

Sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen A.K. hakkında adli işlem başlatıldı.









