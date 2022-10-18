Petrol
91.98
0.39%
Euro
18.3039
0.07%
Dolar
18.591
0.06%
Altın
989.09
0.25%
Borsa
3881
0.87%
Bitcoin
368.166
1.48%
BTXN Coin
9.33
1.85%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Kartal’da makas atan sürücü kamerada

    Kartal D-100 kara yolunda art arda makas atarak araçları geçen sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar, bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.
    • 18.10.2022 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal’da makas atan sürücü kamerada

    İstanbul’da makas terörü bitmiyor…

    Kartal D-100 kara yolunda otomobiliyle hızla ilerleyen bir sürücü, diğer araçları art arda sollayarak ilerledi.

    Herkesin canını hiçe saydı

    Makas atarak seyreden sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı.

    Dün akşam saat 20.15 sıralarında yaşananlar, başka bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kartal’da makas atan sürücü kamerada #1

    Kartal’da makas atan sürücü kamerada #2


    Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Çanakkale açıklarında 24 göçmen yakalandı

    Yargı 40. bölüm fragmanı: Katil ve Ceylin artık yan yana...
    Medya

    Yargı 40. bölüm fragmanı: Katil ve Ceylin artık yan yana...

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir