Kartal’da makas atan sürücü kamerada

Kartal D-100 kara yolunda art arda makas atarak araçları geçen sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar, bir başka sürücünün araç kamerasına yansıdı.

İstanbul’da makas terörü bitmiyor…

Kartal D-100 kara yolunda otomobiliyle hızla ilerleyen bir sürücü, diğer araçları art arda sollayarak ilerledi.

Herkesin canını hiçe saydı

Makas atarak seyreden sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı.

Dün akşam saat 20.15 sıralarında yaşananlar, başka bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.