Trafikte terör estiren Kadir Osmanoğlu'na bin 483 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesi ise geçici olarak iptal edildi.

8 Ocak'ta D-100 Kuzey yol Kartal mevkiinde seyir halinde olan 34 LZ 7742 plakalı araç sürücüsü, makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Ekipler, yakın takip ihlali yapan sürücünün Kadir Osmanoğlu olduğunu belirleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

"BİN 483 TL CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ"

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince yapılan açıklamada, "2918 sayılı KTK'na istinaden 1483 TL idari para ceza uygulanmıştır. Şahsın sürücü belgesi KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edilmiştir. Ayrıca sürücü, TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkez Amirliği'ne teslim edilmiştir." denildi.

Kartal'da makas atan sürücüye para cezası