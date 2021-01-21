Kartal’da makas atan sürücüyü çekerken kendisi de trafiği tehlikeye soktu

Kartal’da makas atan sürücüyü çekerken kendisi de trafiği tehlikeye soktu

D-100 karayolunda makas atarak ilerleyen otomobili cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan sürücü, kendisi de makas attı.

İstanbul’un Kartal ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde, dün akşam saatlerinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, diğer araç sürücülerini de tehlikeye attı.

O anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemek için makas atan otomobili takip eden başka bir araç sürücüsü de makas attı.

MOTOSİKLETE ÇARPACAKTI

Araçlar arasında uzun süre makas atarak ilerleyen otomobil, emniyet şeridine girip, burada ilerleyen motosiklete de çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

Trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kartal’da makas atan sürücüyü çekerken kendisi de trafiği tehlikeye soktu ViDEO