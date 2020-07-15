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    Kartal'da makas faciası: 2 ölü 2 yaralı

    Kartal sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak köprü ayağına çarparken, aracın içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.07.2020 - 00:48
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    Kartal'da makas faciası: 2 ölü 2 yaralı

    Saat 21.30 sıralarında, İstanbul Kartal sahil yolunda, makas atarak hızla ilerleyen 41 LC 484 plakalı otomobil, sürücüsü Mertcan Maden'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak köprü ayağındaki duvara çakıldı.

    2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan vatandaşları çıkarttı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mertcan Maden ile Eray Fasalı olay yerinde hayatını kaybederken, Uğur Arslan ile Ahmet Efe Ötebey ağır yaralandı.

    Kartal'da makas faciası: 2 ölü 2 yaralı #1

    Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Kartal'da makas faciası: 2 ölü 2 yaralı #2

    ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

    Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, sahil yolunda trafiğin akışını sağladı. Kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Kartal'da makas faciası: 2 ölü 2 yaralı #3

    Kartal'da makas faciası: 2 ölü 2 yaralı #4

    Kartal'da makas faciası: 2 ölü 2 yaralı #5

    Kartal'da makas faciası: 2 ölü 2 yaralı #6

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