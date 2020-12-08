Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da motosikletli iki kurye çarpıştı

Kartal'da motosikletli iki kurye çarpıştı

Araç trafiğine kapalı yolda iki motosikletli kurye çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.