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    Kartal'da motosikletli iki kurye çarpıştı

    Araç trafiğine kapalı yolda iki motosikletli kurye çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 11:18
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    Kartal'da motosikletli iki kurye çarpıştı

    Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve araç trafiğine kapalı İstanbul’un Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi'nde farklı restoranda çalışan 2 motosikletli kurye çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle iki motosiklet devrilirken, sürücüler de savruldu. Kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Görüntülerde kazayı görenlerin hemen yaralıların yardımına koştuğu anlar da yer aldı.

    VÜCUTLARINDA EZİK VE KIRIKLAR VAR

    Yaralı iki sürücü de çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Vücutlarında ezikler ve kırıklar bulunan yaralı kuryeler, tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

    Kartal da motosikletli iki kurye çarpıştı #1

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