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- Kartal'da motosikletli iki kurye çarpıştı
Kartal'da motosikletli iki kurye çarpıştı
Araç trafiğine kapalı yolda iki motosikletli kurye çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.
- DHA
- 08.12.2020 - 11:18
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve araç trafiğine kapalı İstanbul’un Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi'nde farklı restoranda çalışan 2 motosikletli kurye çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle iki motosiklet devrilirken, sürücüler de savruldu. Kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde kazayı görenlerin hemen yaralıların yardımına koştuğu anlar da yer aldı.
VÜCUTLARINDA EZİK VE KIRIKLAR VAR
Yaralı iki sürücü de çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Vücutlarında ezikler ve kırıklar bulunan yaralı kuryeler, tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.