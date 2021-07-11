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    Kartal'da narkotik baskını: 2 gözaltı

    Uyuşturucu madde düzeneği kurulan adrese yapılan operasyonda, 12 kilo 128 gram ‘Marihuana’ ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 16:26
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    Kartal'da narkotik baskını: 2 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında ihbar üzerine harekete geçti.

    12 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler, Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir adreste aramalar yaptı.

    Kontroller sırasında ikametten yoğun şekilde narkotik madde kokusu geldiği ve içeride uyuşturucu madde düzeneği olduğu belirlendi.

    Arama kararıyla adreste yapılan aramada, 12 kilo 128 gram Marihuana ele geçirildi.

    2 GÖZALTI

    Adreste bulunan Ş.K. ve D.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.

    Kartal'da narkotik baskını: 2 gözaltı ViDEO

    Kartal da narkotik baskını: 2 gözaltı #1

    Kartal da narkotik baskını: 2 gözaltı #2

    Kartal da narkotik baskını: 2 gözaltı #3

    Kartal da narkotik baskını: 2 gözaltı #4

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