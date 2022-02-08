Kartal’da okul servisi ile otomobil çarpıştı

Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, içinde öğrencilerin bulunduğu okul servisine çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Kartal'da okul servisi ile otomobil kazaya karıştı.

Kaza, dün 16.00 sıralarında Kartal’da bulunan Mustafa Kemal Caddesi ile Enderun Caddesi birleşiminde yaşandı.

Otomobil sürücüsü Vildan Yılmaz İkiz, iddiaya göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında kırmızı ışıkta hızla geçmeye çalıştı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Hızla gelen otomobil, Enderun Caddesi'nden yola giriş yapan Selami Ural yönetimindeki okul servis minibüsüne yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çarparak yan yatarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada ViDEO

HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Otomobil sürücü İkiz, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla otomobilden çıktı.

Kaza anında okul servisi içinde bulunan yaklaşık 10 öğrenci kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

KAZA ANINI ANLATTI

Adem Şen, "Beyaz araba buradan hızlı bir şekilde geliyordu. Servis minibüsü de yukardan aşağıya doğru geliyordu. Hızlıydı, duramadı ve minibüse çarptı. Çaptığı gibi kaldırıma vurdu, takla attı. 1 yaralı var, bayan otomobil sürücüsü, hafif yaralı. Okul servisinde öğrenciler vardı, onlarda bir şey yok." dedi.