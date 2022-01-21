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- Kartal'da öldürülen Ömür hemşireye veda
Kartal'da öldürülen Ömür hemşireye veda
- DHA
- 21.01.2022 - 17:45
- Güncelleme : 21.01.2022 - 17:59
İstanbul Kartal'da görev yaptığı 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde, Rahmi Uygun tarafından öldürülen bir çocuk annesi Ömür Erez'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi.
Erez'in cenazesi önce Yalı Mahallesi Topselvi'deki baba ocağına getirildi.
HELLALLİK İÇİN EVİNE GETİRİLDİ
Cenaze helallik alındıktan sonra da Hacı Ahmet Camii'ne götürüldü.
Erez'in cenazesine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Erez'in yakınları ve arkadaşları katıldı.
Ömür hemşirenin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi
ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.
Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez'e komşuları koluna girerek teselli etti.
ÖMÜR HEMŞİRE ŞEHİT SAYILDI
İkindi vakti kılınan cenaze namazında konuşan cami imamı, Diyanet Başkanlığı olarak hemşire Ömür Erez'i şehit kabul ettiklerini ifade etti.
Erez'in cenazesi kılınan namazın ardından Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Büyük mezarlığa defnedilmek üzere yola çıkarıldı.