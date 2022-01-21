Kartal'da öldürülen Ömür hemşireye veda

Aile sağlığı merkezinde başından silahla vurulan hemşire Ömür Erez, son yolculuğuna uğurlandı. Cami imamı, Diyanet kararını açıklayarak Erez'in şehit kabul edildiğini belirtti.

İstanbul Kartal'da görev yaptığı 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde, Rahmi Uygun tarafından öldürülen bir çocuk annesi Ömür Erez'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi.

Erez'in cenazesi önce Yalı Mahallesi Topselvi'deki baba ocağına getirildi.

HELLALLİK İÇİN EVİNE GETİRİLDİ

Cenaze helallik alındıktan sonra da Hacı Ahmet Camii'ne götürüldü.

Erez'in cenazesine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Erez'in yakınları ve arkadaşları katıldı.

Ömür hemşirenin cenazesi helallik için evinin önüne getirildi

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.

Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez'e komşuları koluna girerek teselli etti.

ÖMÜR HEMŞİRE ŞEHİT SAYILDI

İkindi vakti kılınan cenaze namazında konuşan cami imamı, Diyanet Başkanlığı olarak hemşire Ömür Erez'i şehit kabul ettiklerini ifade etti.

Erez'in cenazesi kılınan namazın ardından Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Büyük mezarlığa defnedilmek üzere yola çıkarıldı.