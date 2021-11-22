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    Kartal'da otomobil takla attı: 1 yaralı 

    Kartal TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, beton bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 02:38
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    Kartal'da otomobil takla attı: 1 yaralı 

    Kartal TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde Mustafa Turan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak sürüklendi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan diğer iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kartal da otomobil takla attı: 1 yaralı  #1

    YOL TRAFİĞE AÇILDI

    Kaza sebebiyle TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

    Belediye ekipleri tarafından yol kumlanarak tekrar trafiğe açıldı.

    Kartal da otomobil takla attı: 1 yaralı  #2

    Kartal da otomobil takla attı: 1 yaralı  #3

    Kartal da otomobil takla attı: 1 yaralı  #4

     

     

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