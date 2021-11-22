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- Kartal'da otomobil takla attı: 1 yaralı
Kartal'da otomobil takla attı: 1 yaralı
- DHA
- 22.11.2021 - 02:38
Kartal TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde Mustafa Turan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak sürüklendi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan diğer iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Kaza sebebiyle TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.
Belediye ekipleri tarafından yol kumlanarak tekrar trafiğe açıldı.