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    Kartal’da otomobil takla attı, trafik kilitlendi

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atarak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil içindeki bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 15:31
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 16:08
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    Kartal’da otomobil takla attı, trafik kilitlendi

    İstanbul’un Kartal ilçesinde, saat 12.30 sıralarında, TEM bağlantı yolunda Kartal istikametine seyir halinde otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Yakacık mevkisinde yoldan çıkan otomobil, takla atarak durabildi.

    İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Takla atan araç, bağlantı yolunun trafiğini kilitledi.

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kartal’da otomobil takla attı, trafik kilitlendi #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaş sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kartal’da otomobil takla attı, trafik kilitlendi VİDEO

    TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

    Bağlantı yolundaki trafik, uzun bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

    Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik, normal seyrine döndü.

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