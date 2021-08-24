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- Kartal’da otomobil takla attı, trafik kilitlendi
Kartal’da otomobil takla attı, trafik kilitlendi
- DHA
- 24.08.2021 - 15:31
- Güncelleme : 24.08.2021 - 16:08
İstanbul’un Kartal ilçesinde, saat 12.30 sıralarında, TEM bağlantı yolunda Kartal istikametine seyir halinde otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yakacık mevkisinde yoldan çıkan otomobil, takla atarak durabildi.
İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Takla atan araç, bağlantı yolunun trafiğini kilitledi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaş sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kartal’da otomobil takla attı, trafik kilitlendi VİDEO
TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI
Bağlantı yolundaki trafik, uzun bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik, normal seyrine döndü.