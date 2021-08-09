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    Kartal'da 'park' kavgası: Silahla vurularak hayatını kaybetti

    Dükkan sahibi Mert K. ile aracını iş yerinin önüne bırakan husumetlisi İbrahim Ekşioğlu arasında çıkan kavga, cinayetle sonuçlandı. Ekşioğlu'nun ölümüne sebep olan Mert K. gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.08.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 17:07
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    Kartal'da 'park' kavgası: Silahla vurularak hayatını kaybetti

    İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Yakacık Çarşı Mahallesi'nde manav dükkanı bulunan Mert K., aracını iş yerinin önüne bırakan 6 yıllık husumetlisi İbrahim Ekşioğlu ile tartıştı.

    Tarıtşma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Mert K., dükkanından aldığı silahla İbrahim Ekşioğlu ve yanındaki arkadaşı İdris A.'ya ateş etti. Ekşioğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, arkadaşı İdris A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor.

    Kartal da park kavgası: Silahla vurularak hayatını kaybetti #1

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mert K.'yiı olayda kullandığı silahıyla birlikte yakaladı. Mert K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Öte yandan yaşanan kavga anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Kartal'da 'park' kavgası: Silahla vurularak hayatını kaybetti VİDEO

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