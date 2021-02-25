Bir halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli 3 genç yürekleri ağza getirirken, gençlerden birinin kendisini görüntüleyen vatandaşa el sallaması dikkat çekti.

İstanbul Kartal’da geçtiğimiz günlerde patenli 3 genç, seyir halinde olan bir halk otobüsünün arkasına takılarak yolculuk etti.

Patenli gençler, bu hareketleri ile hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer yolcuları tehlikeye attı.

ARKASINI DÖNÜP EL SALLADI

Otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağza getiren gençlerden birisinin kendisini görüntüleyen vatandaşa el sallaması, ilginç anlara sahne oldu.

O ANLAR KAMERADA

Otobüsün arkasına takılan patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 genç otobüsün arkasına takılarak yolculuk ediyor, gençlerden biri kendisini görüntüleyen vatandaşa el sallıyor.

Kartal'da patenli 3 genç, otobüse tutunarak ilerledi VİDEO







