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    Kartal’da piercing yüzünden YKS'ye giremedi

    Kaşında ve dudağında piercing olan bir kişi, görevliler tarafından uyarılarak YKS'ye alınmadı. Hastaneye gidip piercinglerini çıkaran kadın, kapıların kapanması üzerine sınava giremedi.
    • 18.06.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 14:00
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    Kartal’da piercing yüzünden YKS'ye giremedi

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin birinci oturumu olan TYT sınavı saat 10.15 itibariyle tüm başladı.

    İstanbul Kartal’daki Burak Bora Anadolu Lisesi'ne gelen adaylar kimlik kontrollerinden sonra binaya alındı.

    Biri kimliksiz geldi

    Üzerinde eşya olan adaylar ise uyarıldı.

    Kimliksiz gelen bir kişi, görevlilerden tarafından sınava alınmayarak binadan dışarıya çıkarıldı.

    Hastaneye gidip çıkardı ancak yetişemedi

    Sınava kaşında ve dudağında peircingle gelen Selda Eren de görevliler tarafından uyarılanlar arasındaydı.

    Hastaneye gidip piercinglerini çıkararak okula gelen Eren, kapıların kapanması üzerine sınava alınmadı.

    Kartal'da taktığı piercing nedeniyle YKS'ye alınmadı VİDEO

    "Sınavı bayadır bekliyordum"

    Taktığı piercing nedeniyle sınava alınmayan Selda Eren, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

    Eren, “Sınav yeni başladı. Bence alınabilir. Kaşımda ve dudağımda piercing vardı. Onları çıkaramadım. Hastaneye gidip çıkartmak zorunda kaldım. Ondan dolayı giremedim. Sınavı bayadır bekliyordum. Başkalarının sınava girmeleri için ısrar ettim. Onlar girdi ben giremedim.” dedi.

    Kartal’da piercing yüzünden YKS ye giremedi #1

    Sözlü tartışma çıktı

    Maltepe Prof. Dr. Mustafa Zengin Ortaokulu'nda da bir kişinin kapıların kapanması üzerine sınava alınmaması üzerine dışarıda bekleyen aday yakınlarıyla okul görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandığı görüldü.

    Kartal’da piercing yüzünden YKS ye giremedi #2

    53 yaşında sınava girdi

    Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’nde sınava girecek olanlar arasında 53 yaşında Kadir Yalçın da vardı.

    Kızıyla birlikte gelen Yalçın doktor olmak istediğini belirterek “Çocuklarımda yardımcı oldu sınava hazırlanmamda, gençlere örnek olmak istiyorum, okumanın yaşını bırakmasınlar.” diye konuştu.

    Kartal’da piercing yüzünden YKS ye giremedi #3

    Koşarak yetişmeye çalışan da oldu

    Saatler 10.00'a yaklaştığında ise geciken bazı adayların koşarak sınava yetişmeye çalıştığı görüldü.

    Adaylar saat 10.15'te başlayan sınavda ter dökerken, heyecan içinde bekleyen yakınları ise Kur’an okuyup, dua ederek çocuklarına destek olmaya çalıştı.

    Kartal’da piercing yüzünden YKS ye giremedi #4


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