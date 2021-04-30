Kartal’da ruhsatsız mekana kumar baskını

Tam kapanma sürecinin başlaması sonrası açık olduğu belirlenen mekanda yakalanan 9 kişiye, toplam 37 bin 702 lira para cezası uygulandı.

İstanbul polisi, Kartal ilçesine bağlı Topselvi Mahallesi’nde kısıtlamaya rağmen açık olan kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbar üzerine adrese baskın yapan ekipler, bir masa etrafında toplanan 9 kişinin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynadığını tespit etti.

37 BİN LİRA CEZA

Şüphelilere “Kumar Oynamaktan” ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesine istinaden toplamda 37 bin 702 lira para cezası kesildi. Öte yandan, işletme sahibine de “Kumar Oynamaya Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri ise mühürlendi.

Kartal’da tam kapanma sonrası kumarhane baskınına ceza yağdı