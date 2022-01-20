Silahıyla sağlık merkezine gelen Rahmi Uygun isimli şahıs, hemşire Ömür Erez'i başından vurarak ölümüne neden oldu. Rahmi Uygun, Bağcılar'da yakalandı.

İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Topselvi Mahallesi’nde, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 14.00 sıralarında hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun (39) isimli şahıs tarafından başından vuruldu.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, hemşire Ömür Erez'e ilk müdahale, sağlık merkezinde yapıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ömür Erez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı.

Saldırganın kaçma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal’da, sağlık çalışanı başından vurularak öldürüldü VİDEO



BAĞCILAR'DA YAKALANDI

İl dışından geldiği belirtilen saldırganın, daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

Polis, kaçan saldırganı Bağcılar'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

VALİLİK SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir." denildi

"DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu." diye konuştu.

Olayı gören Mevlüt Koç da "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı." diye konuştu