Kuyumcu dükkanına girerek 9 bin 960 lira değerinde bilezik alacağını fakat ödemeyi EFT üzerinden yapacağını söyleyen şahıs, kuyumcuya sahte dekont gösterdi. Şikayet üzerine şahıs, Tuzla'da yakalandı.

Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi üzerindeki bir kuyumcuya gelen şahıs, 9 bin 960 lira değerinde bir bilezik alacağını, fakat ödemeyi EFT üzerinden yapacağını söyledi.

Kuyumcu ile anlaşmanın sağlanmasından sonra, bileziği alan şahıs telefonunda ödemenin yapılmış olduğuna dair dekontu gösterdi.

Sıradan bir müşteri gibi altını da alarak dükkandan ayrıldı.

TUZLA’DA YAKALANDI

Dükkan sahibi bir süre sonra parayı hesabında göremeyince dolandırıldığını anladı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kuyumcuya gelen şahsın kimliğini tespit etti.

Şüpheli A.T., yapılan çalışma ile Tuzla’da yakalandı.

Kartal’da sahte EFT dekontu ile kuyumcuyu dolandırdı VİDEO

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli şahsın farklı tarihlerde ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘dolandırıcılık’ olaylarından 57 bin 563 lira ve 20 gram bilezik elde ettiği anlaşıldı. Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.