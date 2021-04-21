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- Kartal’da sahte EFT dekontu ile kuyumcuyu dolandırdı
Kartal’da sahte EFT dekontu ile kuyumcuyu dolandırdı
- İHA
- 21.04.2021 - 16:26
- Güncelleme : 21.04.2021 - 16:38
Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi üzerindeki bir kuyumcuya gelen şahıs, 9 bin 960 lira değerinde bir bilezik alacağını, fakat ödemeyi EFT üzerinden yapacağını söyledi.
Kuyumcu ile anlaşmanın sağlanmasından sonra, bileziği alan şahıs telefonunda ödemenin yapılmış olduğuna dair dekontu gösterdi.
Sıradan bir müşteri gibi altını da alarak dükkandan ayrıldı.
TUZLA’DA YAKALANDI
Dükkan sahibi bir süre sonra parayı hesabında göremeyince dolandırıldığını anladı.
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kuyumcuya gelen şahsın kimliğini tespit etti.
Şüpheli A.T., yapılan çalışma ile Tuzla’da yakalandı.
Kartal’da sahte EFT dekontu ile kuyumcuyu dolandırdı VİDEO
SERBEST BIRAKILDI
Şüpheli şahsın farklı tarihlerde ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘dolandırıcılık’ olaylarından 57 bin 563 lira ve 20 gram bilezik elde ettiği anlaşıldı. Yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.