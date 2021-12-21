Polis ekipleri, bir depoya düzenledikleri operasyonda 1008 adet satışa hazır sahte içki ele geçirdi; 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Yılbaşına sayılı günler kala, ülke genelinde sahte içkiyle mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'da bir operasyon gerçekleşti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal ilçesi Patika Sokak'ta buluna depoya baskın düzenledi.

ÇOK SAYIDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Baskında, 1008 şişe satışa hazır sahte içki, 1100 litre sıvı etil alkol, 3 adet dolum tankı, çok sayıda etiket ve şişe kapağı, 500 adet içki yapımında kullanılan kit ile 8 bin adet boş şişe bulundu.

Kartal'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı VİDEO



2 GÖZALTI

Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.