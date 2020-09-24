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    Kartal'da tartıştığı arkadaşını şişeyle kesti

    Birlikte alkol alan bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Uzun süre tartışıp kavga eden gruptan bir kişi başka bir arkadaşını kırdığı şişe ile yaraladı.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 08:26
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    Kartal'da tartıştığı arkadaşını şişeyle kesti

    İstanbul Kartal sahil yolundaki balıkçı barınağında oturup birlikte alkol alan bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı.

    Tartışma kavgaya dönüştü.

    ALKOL ŞİŞESİNİ KIRIP, ARKADAŞINA SAPLADI

    Gruptaki bir kişi elindeki alkol şişesini kırarak, soyadı öğrenilemeyen Uğur isimli kişiye sapladı.

    Uğur adlı kişi aldığı darbe ile kanlar içinde yerde kalırken gruptaki diğer kişiler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kartal da tartıştığı arkadaşını şişeyle kesti #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekipleri aldığı darbe ile fazla miktarda kan kaybeden yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kartal da tartıştığı arkadaşını şişeyle kesti #2

    “BIÇAKLAYANLAR GİTTİ”

    Balıkçı barınağında bekçilik yapan Niyazi Ateş ise olayı; “Buradan kavga ederek geçtiler, orada artık nasıl olduysa, bıçakladılar mı şişe ile mi kestiler, adamı kesmişler. Burada bir balıkçının oğlu. 4-5 kişi vardı. Adamın yanına gittim baktım kan revan içinde. Bıçaklayanlar yok, gitmişler.” şeklinde anlattı.

    Kartal da tartıştığı arkadaşını şişeyle kesti #3

    Kartal da tartıştığı arkadaşını şişeyle kesti #4

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