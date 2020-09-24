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Kartal'da tartıştığı arkadaşını şişeyle kesti

Kartal'da tartıştığı arkadaşını şişeyle kesti

Birlikte alkol alan bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Uzun süre tartışıp kavga eden gruptan bir kişi başka bir arkadaşını kırdığı şişe ile yaraladı.