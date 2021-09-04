Kartal'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

57 yaşındaki Fikret Arıkan'dan haber alamayan kızı Hazal Arıkan, babasının evine geldi. Kapıyı açan olmayınca sağlık ekiplerini arayan Arıkan, babasının ölüm haberini sağlıkçılardan aldı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Fikret Arıkan'dan 4 gündür haber alamayan kızı Hazal Arıkan, babasının evine geldi.

Yakacık Mahallesi Talebe Sokak'taki eve gelen Arıkan, babasının zilini defalarca çaldı ancak açan olmadı.

Bunun üzerine telaşlanan genç kız, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BABASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI

İtfaiye ve sağlık ekipleri evinin içine girdiğinde, 57 yaşındaki Fikret Arıkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri Hazal Arıkan'a babasının vefat haberini verdi. Arıkan, gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil araştırması yaptı.

VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Fikret Arıkan'ın vücudunda herhangi darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

Ekiplerin incelemelerin ardından Arıkan'ın cansız bedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracına konularak,Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.