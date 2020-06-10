Kartal'da, Yediemin Otoparkı'nda yangın çıktı

Otoparka çekilmiş bir minibüste çıkan yangın 3 araca daha sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Yediemin Otoparkı'nda, bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, etraftaki 3 araca daha sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangında minibüs ve bir panelvan araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da maddi hasar oluştu.