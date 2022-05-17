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    Kartal'daki evde yangın: Anne ve bebeğini itfaiye kurtardı

    Orhantepe Mahallesi'nde bulunan dairede elektronik aletler yangın çıkardı. Adrese yönelen itfaiye ekipleri, üst katta mahsur kalan anne ve bebeğini merdivenle aşağı indirdi.
    • 17.05.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 18:10
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    Kartal'daki evde yangın: Anne ve bebeğini itfaiye kurtardı

    İstanbul Kartal'ın Orhantepe Mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın ilk katındaki mutfakta, elektronik aletlerin kaynak olduğu yangın çıktı.

    Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    Harekete geçen çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi alevleri kısa sürede kontrol aldı.

    Anne ve bebeğini itfaiye ekipleri kurtardı

    Yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, mahalleli yangın paniği yaşadı.

    Binayı tahliye eden itfaiye ekipleri, dördüncü katta mahsur kalan anne ve bebeğini kurtardı.

    Kartal'daki evde yangın: Anne ve bebeğini itfaiye kurtardı VİDEO

    Kartal daki evde yangın: Anne ve bebeğini itfaiye kurtardı #1

    "Gelinim ve torunum evde mahsur kaldı"

    Mahsur kalan bebeğin dedesi Resul Yıldız, ”Yangın birinci katta çıktı. Biz 4’üncü katta kalıyoruz. Gelinim ve torunum evde mahsur kaldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kurtardı.” dedi.

    "Mahalleli sokağa döküldü"

    Olay yerinde bulunan Burak Keskin, ”Çıkmaz sokakta bulunan 5 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. 4’üncü katta mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye kurtardı. Mahalleli sokağa döküldü. Ölü ya da yaralı yok.” şeklinde konuştu.

    Kartal daki evde yangın: Anne ve bebeğini itfaiye kurtardı #2

    Kartal daki evde yangın: Anne ve bebeğini itfaiye kurtardı #3

    Kartal daki evde yangın: Anne ve bebeğini itfaiye kurtardı #4

    Kartal daki evde yangın: Anne ve bebeğini itfaiye kurtardı #5

    Kartal daki evde yangın: Anne ve bebeğini itfaiye kurtardı #6


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