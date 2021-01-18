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- Kartepe'de 5 gündür aranan doktor ölü bulundu
Kartepe'de 5 gündür aranan doktor ölü bulundu
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıkan doktor Uğur Tolun'dan acı haber geldi. Tolun'un aracı ile kanala düştüğü belirlendi.
- DHA
- 18.01.2021 - 14:54
- Güncelleme : 18.01.2021 - 15:18
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıkan doktor Uğur Tolun ölü bulundu.
Uğur Tolun’a ait aracın, Derbent Mahallesi’nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi.
EKİPLER GERİ DÖNÜYOR
Arama çalışmalarına katılan ekipler ise Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.
AYRINTILAR GELİYOR…