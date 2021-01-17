Kartepe’ye gideceğini söyleyerek evinden ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun’un arama çalışmaları dördüncü gün tekrar başlatıldı.

Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak Çarşamba günü 41 EF 389 plakalı aracı ile Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları’na gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı.

Kendisinden bir daha haber alınamayan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun'u bulmak için jandarma, AFAD, AKUT, UMKE, ANDA, İHH, AFGD, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerince yürütülen arama çalışmaları başlatıldı.

Kartepe’de başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

4 GÜNDÜR TEK BİR İZ YOK

Sabah saatlerinde arama ve kurtarma ekipleri Tolun için çalışmalarına yeniden başladı.

Ekipler, Sapanca Gölü çevresi, Samanlı Dağları ve Maşukiye bölgesinde, yoğun kar yağışına rağmen arama çalışmalarını başlattı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Tolun’un bulunması için arama çalışmaları 67 araç, iş makinası, 5 kross motor, 5 kar motoru, 5 ATV, 8x8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, bot ve 170’in üstünde personelin katılımı ile devam ediyor.

Kartepe'de kaybolan doktor Uğur Tolun, 4 gündür bulunamadı ViDEO

EN SON MAŞUKİYE'DE GÖRÜLDÜ

Kartepe yolu üzerinde Maşukiye’de bir marketin güvenlik kameralarına yansıyan doktorun son görüntülerinde, 13 Ocak saat 12.47’de Tolun’un kamyoneti ile Kartepe zirvesine doğru ilerlediği belirlendi.

CİNAYET BÜRO İNCELEME BAŞLATTI

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Tolun’un kaybolması olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tolun’un aracının güvenlik kameralarınca görüntülendiği markette teknik incelemelerde bulundu.

Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleme altına aldı.