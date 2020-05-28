Kasaptan 300 kilo eti dakikalar içinde çalan hırsızlar

Adana’da kimliği belirsiz 2 kişi, gece saatlerinde bir kasaba girerek 300 kilogram eti dakikalar içerisinde çalarak, otomobile koyup kaçtı.

Kasap Ahmet Tekin’in (37) Adana'nın Gürselpaşa Mahallesi'ndeki dükkanına, gece 04.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi beyaz bir otomobille geldi.

Dükkanın kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar, dolapta bulunan 300 kilogram eti dakikalar içinde araçlarına yükleyip kaçtı.

KAMERA, HIRSIZLIĞI SANİYE SANİYE KAYDA ALDI

Sabah dükkana geldiğinde etlerin çalındığını fark eden Tekin, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, dükkandan parmak izi alıp karşı dükkanın da güvenlik kameralarını inceledi.

Adana’da kasaptan 300 kilo eti dakikalar içinde çaldılar İZLE

Polisin hırsızları araması sürerken, 15 bin lira zarara uğrayan kasap Ahmet Tekin, hırsızların bir an önce bulunmasını istiyor.

15 BİN LİRA ZARAR VAR

Tekin, "Sabah geldiğimizde baktık, kapılar açıktı. Dolap içerisinde ne kadar et varsa hepsini almışlar. 300 kilogram et gitti. Kamerada da 2 kişinin geldiği ve etleri aldıkları görülüyor. Dakikalar içerisinde 4-5 gövde koyun eti, 100 kilogramın üzerinde de kemiksiz dana eti çaldılar. 15 bin lira civarında da zararımız var. Yıllar önce yine etlerimiz çalınmıştı. Hırsızın yakalanıp yargılanmasını talep ediyoruz. Bu emek sonuçta. 1 yılda kazandığımız para bu bizim.” diye konuştu.