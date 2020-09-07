Dolar
7.455
0.2905%
Euro
8.8209
0.1225%
Altın
1930.71
-0.1665%
Borsa
1086.32
0%
G. Altın
462.754
0.0934%
Bitcoin
75025.35
-6.1605%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen otomobil

    Karton yığınlarıyla ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 09:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen otomobil

    E-5 karayolu Kartal mevkiinde, kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen bir otomobil görenleri hayrete düşürdü.

    TEHLİKE SAÇTI

    Karton yığınlarının adeta kule gibi yükseldiği otomobil trafikte tehlikeye neden oldu. Güvenlik önlemlerinin alınmadığı otomobildeki kartonların yola düşmemesi de olası bir faciayı önledi.

    O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen otomobil

    Kasasında karton yığınlarıyla E-5 te ilerleyen otomobil #1

    Kasasında karton yığınlarıyla E-5 te ilerleyen otomobil #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir