Karton yığınlarıyla ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

E-5 karayolu Kartal mevkiinde, kasasında karton yığınlarıyla ilerleyen bir otomobil görenleri hayrete düşürdü.

TEHLİKE SAÇTI

Karton yığınlarının adeta kule gibi yükseldiği otomobil trafikte tehlikeye neden oldu. Güvenlik önlemlerinin alınmadığı otomobildeki kartonların yola düşmemesi de olası bir faciayı önledi.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kasasında karton yığınlarıyla E-5'te ilerleyen otomobil