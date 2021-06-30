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    Kasımpaşa sahilinde erkek cesedi bulundu

    Kasımpaşa sahilinde bir tekne kaptanının su yüzeyinde fark ettiği erkek cesedi, deniz polisi tarafından çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 08:37
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    Kasımpaşa sahilinde erkek cesedi bulundu

    Hasan Mutlu, İstanbul Kasımpaşa sahili vapur iskelesi civarında teknesiyle seyir halindeyken su yüzeyinde cansız şekilde duran bir kişiye rastladı.

    Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

    Deniz polisleri ve dalgıçların müdahalesiyle şahsın cansız bedeni, Kasımpaşa İskelesi’ne çıkartıldı.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Adli Tıp Morguna götürülen şahsın yapılan kontroller sonucunda 48 yaşındaki Kemal Şahin olduğu öğrenildi.

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

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