Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kasımpaşa sahilinde erkek cesedi bulundu

Kasımpaşa sahilinde erkek cesedi bulundu

Kasımpaşa sahilinde bir tekne kaptanının su yüzeyinde fark ettiği erkek cesedi, deniz polisi tarafından çıkartılarak Adli Tıp Morguna kaldırıldı.