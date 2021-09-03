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- Kasımpaşa’da, hafif ticari araç otobüs durağına daldı
Kasımpaşa’da, hafif ticari araç otobüs durağına daldı
Sabah saatlerinde, hafif ticari araç, yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaralandı.
- DHA
- 03.09.2021 - 11:44
- Güncelleme : 03.09.2021 - 12:09
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa’da, Dereboyu Caddesi'nde seyir halinde olan hafif ticari araç, hızla yolcuların beklemekte olduğu otobüs durağına daldı.
Çarpmanın şiddeti ile etraf savaş alanına döndü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre araç sürücüsü dahil toplam 8 kişi yaralandı.Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirlendi.
Kasımpaşa’da, hafif ticari araç otobüs durağına daldı ViDEO
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası bölgedeki manzara, cep telefonu kameralarına yansıdı.