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    Kasımpaşa’da İranlı genç bıçaklanarak gasbedildi

    Yüzlerinde cerrahi maske olan şahıslar, İranlı bir genci önce dövdü, ardından da bıçaklayıp gasbetti. Dehşet anları kameralara yansırken, gaspçılardan biri polis tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 10:39
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    Kasımpaşa’da İranlı genç bıçaklanarak gasbedildi

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtinde İran uyruklu Hamidreza A. (34) geldiği bir sokakta taksiden iki şahısla birlikte indi.

    Yüzlerinde cerrahi maske olan şahıslar, genci yeşillik alana götürerek darbetmeye başladı.

    DEHŞET ANLARI KAMERADA

    Bir süre sonra genci yere yatırıp, bir de dizinden bıçaklayan şahıslar, bin 200 lirasını, cep telefonunu ve pasaportunu gasbederek kayıplara karıştı.

    Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    POLİS GASPÇIYI YAKALADI

    Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak mağdur ile iki şüphelinin aynı taksiden indiğini belirledi.

    Yapılan çalışmalar sonucunda polis, şahısların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

    Kasımpaşa’da İranlı genç bıçaklanarak gasbedildi #1

    FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Devam eden çalışmalarda K.B. polis tarafından yakalanırken, firari şüpheli Ö.Y.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

    Kasımpaşa’da İranlı genç bıçaklanarak gasbedildi #2

    Kasımpaşa’da İranlı genç bıçaklanarak gasbedildi #3

    Kasımpaşa’da İranlı genç bıçaklanarak gasbedildi #4


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