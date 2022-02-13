Kasımpaşa’da İranlı genç bıçaklanarak gasbedildi

Yüzlerinde cerrahi maske olan şahıslar, İranlı bir genci önce dövdü, ardından da bıçaklayıp gasbetti. Dehşet anları kameralara yansırken, gaspçılardan biri polis tarafından yakalandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtinde İran uyruklu Hamidreza A. (34) geldiği bir sokakta taksiden iki şahısla birlikte indi.

Yüzlerinde cerrahi maske olan şahıslar, genci yeşillik alana götürerek darbetmeye başladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bir süre sonra genci yere yatırıp, bir de dizinden bıçaklayan şahıslar, bin 200 lirasını, cep telefonunu ve pasaportunu gasbederek kayıplara karıştı.

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS GASPÇIYI YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak mağdur ile iki şüphelinin aynı taksiden indiğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda polis, şahısların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Devam eden çalışmalarda K.B. polis tarafından yakalanırken, firari şüpheli Ö.Y.’yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.