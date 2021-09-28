Kızının kına eğlencesinde evinin altındaki işletmeciyle gürültü kavgasına tutuşan Serdar Yılmaz'ın, silahla öldürüldüğü anlara ait kamera görüntülerine ulaşıldı.

İstanbul Kaspımpaşa'da kızı için evinin yakınındaki park içerisinde kına eğlencesi düzenleyen Serdar Yılmaz (46), çevrede lokal işleten Bekir A. ile gürültü nedeniyle tartışma yaşamıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz ile damat tarafının yakınları, taş ve şişelerle lokali basmıştı.

KIZININ EN MUTLU GÜNÜNDE SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşanan arbedede Bekir A., Yılmaz'ı karnından ve sırtından, kızı Nazar Yılmaz'ı ise bacağından yaralamıştı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Serdar Yılmaz'ı Şişli'deki özel bir hastaneye, Nazar Yılmaz'ı ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırmıştı. Ameliyata alınan Serdar Yılmaz, gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.

KATİL TESLİM OLDU, SİLAHI HALİÇ'TEN ÇIKTI

Beyoğlu polisi olayla ilgili çalışma başlatırken katil zanlısı Bekir A., cinayeti işlediğini ve tabancayı Haliç'e attığını söyleyerek polise teslim olmuştu. Devam eden çalışmalarda ise mekandan çıkan Hasan A. ve mekandan kaçan Oğuzhan K. de gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Bekir A. ve Hasan A., “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Oğuzhan K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

CİNAYET ANI

Öte yandan yaşanan vahşete ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kasımpaşa’da kınada yaşanan cinayet anları kamerada