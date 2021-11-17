Euro
11.7587
0.67%
Dolar
10.3965
0.77%
Altın
620.16
1.05%
Borsa
1.699
0.8%
Bitcoin
627.250
-0.43%
BTXN Coin
21.45
-2.36%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Kasımpaşa'daki silahlı çatışmanın kamera görüntüleri

    Sokak ortasında etraftakileri umursamadan çatışmaya giren husumetli şahısların o görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kasımpaşa'daki silahlı çatışmanın kamera görüntüleri

    İstanbul'un Kasımpaşa ilçesinde, dün öğle saatlerinde bir şahıs ile 4'lü arkadaş grubu arasında çatışma yaşandı.

    Ortalığın bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun, bir iş yerinin camına ve park halindeki araca isabet etti.

    Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, çatışma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

    SİPER ALIP SALDIRDILAR

    Çatışma esnasında saldırganların siper alarak kurşun yağdırdığı ve seyyar bir satıcının sürünerek tezgahının altına girip canını son anda kurtardığı görüldü. Görüntülerde, saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganların bir süre sonra geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtıkları da yer aldı.

    Kasımpaşa’da silahlı çatışma kamerada

    Kasımpaşa daki silahlı çatışmanın kamera görüntüleri #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir