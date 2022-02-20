Kaş'ta 88 düzensiz göçmen yakalandı

'MVHADID' isimli teknenin İtalya’ya göçmen kaçıracağı bilgisini alan jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonda, 88 düzensiz göçmen yakalandı.Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde MVHADID isimli teknenin İtalya’ya göçmen kaçıracağı bilgisi alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ile MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı operasyon başlattı.

88 GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonda; 73 Afganistan uyruklu, 10 Suriye uyruklu, 2 Yemen uyruklu, 1 Mısır uyruklu, 1 İran uyruklu ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 88 düzensiz göçmen yakalandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, MVHADID isimli teknenin Patara plajı açıklarında düzensiz göçmenleri almak için beklediği tespit edildi.

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile koordine kurularak tekne kaptanı Ş.K. ve K.B.T. isimli şahıslar yakalandı. Olayla ilgili şüpheli Ş.K. ve K.B.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.