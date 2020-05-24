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- Kaş'ta gece saatlerinde orman yangını çıktı
Kaş'ta gece saatlerinde orman yangını çıktı
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken; çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.
- DHA
- 24.05.2020 - 09:21
Antalya'nın Kaş ilçesinin Yarımada mevkisinde saat 01.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kıza sürede hızla yayıldı.
EKİPLERİ HEMEN OLAY YERİNE GİTTİ
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi’ne bağlı ekipler yönlendirildi.
Antalya’nın Kaş ilçesinde orman yangını İZLE
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 04.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.