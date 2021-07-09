Kaş'ta kıyıyı işgal eden işletmeye yıkım kararı

Kıyı bölgesini işgal ettiği gerekçesiyle yıkımına karar verilen plaj işletmesi, vatandaşların ücretsiz kullanımına açıldı.

Antalya’nın turizm ilçesi Kaş’ta, A.Ü.’ye ait işletmenin, kıyı işgali sebebiyle yıkılması kararlaştırıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kaş Belediyesi'ne ait 762 metrekare alandaki plaja daha önceki yıllarda bölgesel olarak izin verildiği belirtilirken, söz konusu işletmenin yapı kayıt belgelerinin iptal edildiği ve son olarak Kaş Kaymakamlığınca yıkım kararının alındığı öğrenildi.

İşletmenin önüne belediyeye ait ekipler yıkım için gelirken, polis de yoğun güvenlik önlemleri aldı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Yıkımı tebliğ eden yetkililerle A.Ü. arasında tansiyon yükseldi. A.Ü., daha önce imar barışından yararlandığını ve gerekli izin belgelerinin olduğunu savundu.

Kısa süren görüşmenin ardından ekipler yıkım için alana girdi. Plaja ait taşınabilir eşyalar, kamyon ve traktörlere yüklendi, işgale sebebiyet verdiği belirtilen alandaki yapıların ise yıkımı gerçekleştirildi.

Kaş'ta kıyı işgali yapan işletme yıkıldı, plaj vatandaşa ücretsiz açıldı ViDEO

VATANDAŞA ÜCRETSİZ HALE GETİRİLDİ

Ekipler, yıkımın yapılacağı plajı boşalttı, işletme önündeki araçlar da çekicilerle bölgeden alındı. Tesise gelen yerli ve yabancı turistler de içeriye alınmayıp başka plajlara yönlendirildi.

Plajın girişine asılan, “Bu alan işletmenin işgali sebebiyle güvenlik koruma bandı altına alınmıştır. Vatandaşlarımız alanı ücretsiz kullanabilir.” yazısı dikkat çekti.





































