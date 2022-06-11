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- Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın
Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın
Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
- 11.06.2022 - 15:06
- Güncelleme : 11.06.2022 - 15:23
Antalya'nın Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı.
DHA'nın haberine göre; yangının, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evlerin boşaltıldığı bildirildi.
Yerleşim alanlarının yoğun duman altında olduğu öğrenildi.
Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın
3 hektarlık alan zarar gördü
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.
Müdahale sürüyor
Havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan 8 arazözle müdahale edilen yangına ekiplerin karadan da müdahalesi sürüyor.