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    Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın

    Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
    • 11.06.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 15:23
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    Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın

    Antalya'nın Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı.

    DHA'nın haberine göre; yangının, rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine evlerin boşaltıldığı bildirildi.

    Yerleşim alanlarının yoğun duman altında olduğu öğrenildi.

    Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın

    3 hektarlık alan zarar gördü

    Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirterek, 3 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.

    Müdahale sürüyor

    Havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan 8 arazözle müdahale edilen yangına ekiplerin karadan da müdahalesi sürüyor.

    Kaş ta makilik alanda çıkan yangın #1

    Kaş ta makilik alanda çıkan yangın #2

    Kaş ta makilik alanda çıkan yangın #3

    Kaş ta makilik alanda çıkan yangın #4

    Kaş ta makilik alanda çıkan yangın #5

    Kaş ta makilik alanda çıkan yangın #6

    Kaş ta makilik alanda çıkan yangın #7

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