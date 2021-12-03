'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Emniyet güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor...

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kaş'ta sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 gün önce operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

3 ay süren araştırma sonrası ilçe merkezi ve mahallelerinde uyuşturucu madde imal ettiği ve ticareti yaptığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

KİMSAYAL MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

'Kaş Narko Kıran' adı verilen operasyonda 300 gram metamfetamin, 45 gram eroin, 150 gram esrar, 35 gram kenevir tohumu, 40 sentetik hap, 60 gram bonzai, 2 tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaş'ta torbacı operasyonunda 18 kişi tutuklandı VİDEO

KAVANOZ VE KANEPE ALTINDA BULUNDU

Emniyet ekiplerinin düzenlediği baskında, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi mutfaktaki kavanozda, kanepe altında ve elektrik panosunda sakladığı belirlendi.

18 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadeleri alınan Osman Ş., Ahmet K., Zafer A., Cihan T., Servet M., Gökhan L., Hakan B., Bayram K., Zeki T., Hakan T., Ali Ü., Serkan T., Mehmet K., Recep K., Murat K., Hasan S., Sabri B. ve Razhabkhan M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.









