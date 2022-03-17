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    Kastamonu Belediyesinde ateş açan kişi gözaltına alındı

    Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 17.03.2022 - 22:20
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    Kastamonu Belediyesinde ateş açan kişi gözaltına alındı

    Kastamonu'da belediye çalışanı M.T, akşam saatlerinde geldiği belediye binasında tabanca ile etrafa ateş etmeye başladı.

    1 KİŞİ YARALANDI

    M.T'ye müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Muhammed K. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

    Muhammed K. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Kastamonu Belediyesinde ateş açan kişi gözaltına alındı #1


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