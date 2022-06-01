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- Kastamonu'da 15'inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Kastamonu'da 15'inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Ağrı'dan Kastamonu'ya inşaat işinde çalışmaya gelen 19 yaşındaki Yusuf Usmen, çalıştığı sırada dengesini kaybederek 15. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
- 01.06.2022 - 15:09
- Güncelleme : 01.06.2022 - 15:40
İnşaat işinde çalışmak için 19 yaşındaki Yusuf Usmen, Ağrı'dan Kastamonuya geldi.
Yusuf Usmen, Saraçlar Mahallesi'nde bir binanın dış cephe mantolamasında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.
15’inci kattan beton zemine düşen Yusuf Usmen'i gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerinde can verdi
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine düşen Yusuf Usmen’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi morga kaldırıldı
Olayın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Yusuf Usmen’in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.