Merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde çıkan yangında 15 ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı bir köyde yangın çıktı.

10 dan fazla eve sıçrayan eve sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Kastamonu'da 15 köy evi yandı - VİDEO

VALİDEN AÇIKLAMA: "40 HANENİN 15'İ YANDI"

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Avni Çakır, vatandaşlarla görüştü.

Yetkililerden yangın hakkında bilgi alan Vali Çakır,şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün saat 15.00 sıralarında Merkez Başörün köyümüzde maalesef ciddi bir yangın meydana geldi. 40 haneli köyümüzün şu anda 15 hanesi maalesef tamamen yandı. Sevindirici olan şudur ki çok bu yangında herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımız hayvan varlıklarını da büyük oranda uzaklaştırmışlar, şu anda üç tane buzağı yavrusu aranıyor, belki de bu buzağıların hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir. Onun dışında çok şükür bir can kaybımız yok."

"MAALESEF İTFAİYEMİZ GELENE KADAR YANGIN YAYILDI"

"Yangın ilimize en uzak mesafede olan köyümüzde oldu. Hem rakım olarak yüksek hem de yollarda kar var halen. Buraya normal taşıtla 1 saatte geliniyor. Ağır vasıtalarda yaklaşık 1,5 saat ya da 2 saatte gelebiliyor. Maalesef itfaiyemiz gelene kadar rüzgarında etkisiyle yangın şiddetli bir şekilde yapılaşmanın da ahşap ve yakın olmasından dolayı hızlı bir şekilde yayıldı ve vatandaşlarımızda ancak ya eşyalarını da ya da canlarını kurtarabildiler."

"YANGIN KONTROL ALTINDA"

"Yangın şu anda kontrol altında başka bir alana sıçrama gibi durumu kalmadı. Şu anda itfaiyelerimizde zaten soğutma çalışmalarımıza da başladı. Ben büyük geçmiş olsun diyorum."

"VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI SARACAĞIZ"

"Valilik ve AFAD olarak planlarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın hiçbir tanesini açıkta bırakmayacağız. 8 evimizde vatandaşlarımız ikamet ediyorlar, diğerleri evlerini yazlık olarak kullanıyorlardı. Bu vatandaşlarımızın da hem köylerinin yakınlarında hem de boş kamu binalarında ya da konteynırlarda yerleştirme planlarını yaptık. Merkezden de yeteri kadar konteynırlarımız mevcut zaten, talep edenlere konteynırlar vereceğiz. Hızlı bir şekilde inşallah iyi bir fırsatta hızlı bir şekilde inşallah devlet olarak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Hepimize büyük geçmiş olsun."

64 YIL SONRA AYNI ACIYI YAŞADILAR

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da köye gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, köydeki evlerin 1958 yılında çıkan bir yangında yine tamamen yandığı öğrenildi.

Evi yanan Hakkı Müdür isimli vatandaş, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, "Bu köy 1958 yılında yine yanmıştı. O zaman tüm evler zarar görmüştü. Yine yandı, kül oldu gitti. Çok üzgünüz. Kış günü nereye gideceğiz, onu düşünüyoruz. Yangının sebebini bilmiyorum. Ben Kastamonu merkezdeydim. Neden yandığını bilmiyorum. Duyunca geldim. Baktım köy yok olmuş. Moralimiz bozuk. Her şeyimiz dışarıda kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.