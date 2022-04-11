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    Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı, engelli çocuk öldü

    Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında zihinsel ve bedensel engelli Mehmet Can (12) hayatını kaybetti.
    • 11.04.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 20:17
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    Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı, engelli çocuk öldü

    Kastamonu'da akşam saatlerinde Şenpazar ilçesine bağlı Dördül köyünde meydana gelen olayda Osman Can'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Can ailesinin tarlada çalıştığı sırada alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

    Zihinsel ve bedensel engelli çocuk hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre yangın sırasında evde tek başına bulunan zihinsel ve bedensel engelli Mehmet Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Evlerinin yandığı öğrenince tarladan koşarak gelen Can ailesinin fertleri, Mehmet Can'ın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

    Kastamonu'da 2 katlı ahşap ev yandı, engelli çocuk öldü VİDEO

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    Kastamonu da 2 katlı ahşap ev yandı, engelli çocuk öldü #2


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