Kastamonu'da 3 gündür haber alınamayan anne ve oğlunu arama çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde anne ve oğlu için harekete geçildi.

İlçede ikamet eden 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan, pazar gününden bu yana haber alınamıyor.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, son olarak telefon sinyali alınan Bozkurt'a bağlı Köseali köyü bölgesinde, arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Arama faaliyetlerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, komando birlikleri ile kadavra köpekleri katıldı.

SİS EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle ekipler, zaman zaman görüş mesafesini kaybediyor.

Buna rağmen 12 köyü kapsayan yaklaşık 16 kilometrelik alanda çalışmalar sürdürülüyor.

EVLER TEK TEK GEZİLİYOR

Jandarma ekipleri, evleri tek tek gezerek anne ve oğlunu gören olup olmadığını araştırıyor.

AFAD ve JAK ekipleri, termal kameralı drone'larla da havadan arama faaliyetlerine destek veriyor. Ancak şu ana kadar kayıp anne ve oğluna dair herhangi bir iz bulunamadı.

"UMUDUMUZU YİTİRMİYORUZ"

Kayıp Huriye Helvacı'nın ağabeyi Hüseyin Hıra, "Pazar günü evden çıktı, gece de dönmedi denildi. Bunun üzerine polise haber verilmiş. Biz de haber alamayınca pazar gecesi saat 01.00 gibi İstanbul'dan yola çıkıp Bozkurt'a geldik. Ekiplerin aramaları sürüyor, biz de ara sıra çıkıp bakıyoruz. Ancak yolları bile tam bilmiyoruz, buralara ilk defa geldim." dedi.

Kardeşinin herhangi bir sorunu olmadığını belirten Hıra, "Hiçbir sıkıntısı yoktu. İki kez düşük yapmıştı ama psikolojik bir durumu yoktu. Köyün camisinin güvenlik kamerasına da yansımış. Kardeşime nereye gittiğini sormuşlar, ‘Bozkurt'a gidiyoruz' demiş. Ters yönde olduğunu söyleyip çevirmişler." ifadelerini kullandı.

"KÖPEKLER OLMADAN ARAMA YAPMAK ZOR"

Arama yapılan bölgenin ormanlık olduğunu belirten Hıra, "Buralar çok engebeli, köpekler olmadan arama yapmak çok zor. Evlere de gidip soruyorlar, gören duyan var mı diye araştırıyorlar. Ekiplerin sayısı her geçen gün artıyor ama sis nedeniyle çalışmalar güçleşti. Hava da çok soğuk. Ayrıca bölgede ayı gibi yaban hayvanları da var." diye konuştu.

Aramanın üçüncü gününde olduklarını ifade eden Hıra, "Neden kaybolduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadı. Bozkurt merkezden Köseali köyüne yaklaşık 20 kilometre var. 5 yaşındaki çocuğuyla nasıl yürüdü bilmiyorum. Bir araca binse mutlaka haberimiz olurdu. Umudumuzu yitirmiyoruz, devletimizden Allah razı olsun, herkes burada kardeşimi arıyor." dedi.