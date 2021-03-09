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    Kastamonu'da 3 yaşındaki çocuk su kuyusuna düşerek can verdi

    Evlerinin önünde oynarken aniden kaybolan sonrasında da su kuyusunun başında önce ayakkabısı bulunan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 09.03.2021 - 07:08
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    Kastamonu'da 3 yaşındaki çocuk su kuyusuna düşerek can verdi

    Kastamonu’nun İhsangazi ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Enes A. (3), aniden ortadan kayboldu.

    Meraklanan ailesi Enes A.'yı aramak için çalışma başlattı.

    ÖNCE AYAKKABISI BULUNDU

    Arama çalışmaları sırasında Enes A.'nın ayakkabısı, su kuyusunun başında bulundu. Enes A.'yı arayan yakınları, su kuyusuna bakmaya karar verdi.

    Su kuyusundan çıkarılan Enes A., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Minik Enes, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Enes A., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

    Kastamonu da 3 yaşındaki çocuk su kuyusuna düşerek can verdi #1

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