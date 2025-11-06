Kastamonu’da 4 katlı binanın çatısında yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi Kastamonu Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın çatısını tamamen kapladı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

BİNA HASAR GÖRDÜ

Yangında yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.