Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD: "Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

AFAD verilerine göre merkez üssü Kastamonu'nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Depremi ayakta olan vatandaşlar hissetti. Ekipler, depremin merkez üssü olan köye doğru hareket etti.

Hasarın meydana gelip gelmediği yönünde çalışmalar sürüyor.



