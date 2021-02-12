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    Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    AFAD: "Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
    • İHA
    • 12.02.2021 - 06:57
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 07:31
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    Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    AFAD verilerine göre merkez üssü Kastamonu'nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Depremi ayakta olan vatandaşlar hissetti. Ekipler, depremin merkez üssü olan köye doğru hareket etti.

    Hasarın meydana gelip gelmediği yönünde çalışmalar sürüyor.

    Kastamonu da 4,5 büyüklüğünde deprem #1

    Kastamonu da 4,5 büyüklüğünde deprem #2

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