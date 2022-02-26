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- Kastamonu'da 5 kez kalbi duran Şevval yaşamını yitirdi
Kastamonu'da 5 kez kalbi duran Şevval yaşamını yitirdi
Evinde kalp krizi geçirip, hastaneye kaldırılan 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Bilir, hastanedeki müdahale sırasında 5 kez kalbi durdu. Yoğun bakıma alınan kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 26.02.2022 - 15:33
- Güncelleme : 26.02.2022 - 15:35
Kastamonu'da Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Bilir, dün sabah okula gitmesi için uyandırmak isteyen annesi tarafından İnönü Mahallesi'ndeki evlerinde, yatağında hareketsiz bulundu.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Annenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bilir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.
MÜDAHALE SIRASINDA 5 KEZ KALBİ DURDU
İlk müdahalesi yapılan Bilir, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Buradaki müdahale sırasında 5 kez kalbi duran Bilir, hayata döndürülmesinin ardından yoğun bakıma alındı. Şevval Bilir, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.