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Kastamonu'da 5 kez kalbi duran Şevval yaşamını yitirdi

Kastamonu'da 5 kez kalbi duran Şevval yaşamını yitirdi

Evinde kalp krizi geçirip, hastaneye kaldırılan 11'inci sınıf öğrencisi Şevval Bilir, hastanedeki müdahale sırasında 5 kez kalbi durdu. Yoğun bakıma alınan kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.