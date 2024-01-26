Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan kurtulanlar: Ağaç olmasaydı hepimiz ölmüştük

İHA

Sabah saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkiinde, Orhan Çelik idaresindeki Türkay Turizm'e ait 34 ESY 73 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün karlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Yaşanan feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi ve Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavileri devam eden yaralılar, yaşadıkları dehşet anları anlattı.

"O ağaç otobüsü biraz tuttu"

Kaza anını anlatan yaralılardan Cemil Altun,şunları söyledi:

Sinop’un Erfelek ilçesindenim. Kendim ticaretle uğraşıyorum. İstanbul’a iş için gitmiştim, dün akşam saat 19.20 civarlarında otobüsümüze biletimizi almıştık ve Sinop’a gitmek üzere Esenler Otogarı'nda otobüse bindik. İki şoför mevcuttu, Kastamonu’nun Araç ilçesine çok güzel bir şekilde geldik. Araç ilçesinde kar yağışı başladı, yerler de kayganlaştı. Araç’ta yaklaşık 40 dakika mola verdik. Mola verdikten sonra aradan 15-20 dakika geçince o zaman uyumamıştık, otobüste bir kahve servisi yapıldı. Sonra ışıklar kapandı ve herkes uyumaya başladı. Bizim de gözümüz daldı. Otobüs hafiften sallanmaya başladı, bir ses duyuldu. Önden bağırtı gelince bizler de 'ne oluyor' dedik. Birden otobüs devrildi. O bölgede otobüsün yattığı yerde ağaç vardı, ağaç olmasaydı belki şu anda bizler de yaşamıyorduk. O ağaç otobüsü biraz tuttu, ben devrilen otobüsün bir yerinde boşluk buldum ve oradan dışarı çıktım. Bir tane de genç bir kardeşimizi çıkarttım. O gencin annesinin vefat ettiğini öğrendim. Amcamız da o boşluktan çıktı. Herkes panik olmuştu, bir arkadaştan telefonunu alıp 112’yi aradım ve jandarma ile sağlık ekipleri olay yerine çok hızlı bir şekilde geldi. Devletimizin diğer kurumları da hızlı bir şekilde kaza yerine geldi. Allah’a şükürler olsun, verilmiş sadakamız varmış. Biz sağ kurtulduk, ölenlerin mekanı cennet olsun, yaralılara da Allah şifa versin. Allah böyle kazaları, belaları vatanımıza milletimize bir daha göstermesin.