Kastamonu'da 6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü tutuklandı
İHA

Kastamonu'da Taşköprü kara yolu Alatarla köyü mevkisinde Orhan Çelik idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Devrilerek durabilen otobüste bulunan 33 yolcu yaralanırken, 6 yolcu da hayatını kaybetti.

Otobüs şoförü tutuklandı

Yaralılar arasında bulunan otobüsün şoförü Orhan Çelik, Taşköprü Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen Orhan Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)