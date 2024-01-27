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Kastamonu'da 6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü tutuklandı

Kastamonu'da 6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü tutuklandı Kastamonu'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.