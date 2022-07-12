Kastamonu’da 6'ncı kattan düşen öğretmen öldü

Akraba ziyaretine gelen bir öğretmen, apartmanın 6’ncı katından düştü. Talihsiz öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu’da Kurban Bayramı ziyareti için akrabalarının İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak’taki evine ziyarete giden Merkez Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Öznur Çörekcioğlu, bulunduğu apartmanın 6'ncı katından dengesini kaybeder beton zemine düştü.

Evli ve 2 çocuk annesi öğretmen Çörekcioğlu ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Kurtarılamadı

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Çörekcioğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çörekcioğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları fenalık geçirdi

Talihsiz öğretmenin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA’nın haberine göre Çörekcioğlu’nun yakınları ise hastanede fenalık geçirdi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, inceleme devam ediyor.